Snowboard | Selina Joerg si laurea nuovamente campionessa del Mondo nel PGS a Rogla

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) La tedescasideldialpino nella specialità PGS. Per la nativa di Sonthofen è il secondo titolo iridato consecutivo dopo quello conquistato due anni fa sulle nevi di Park City. La teutonica ha trionfato, sulla pista di, battendo nell’atto conclusivo l’enfant prodige russa Sofia Nadyrshina. Sul terzo gradino del podio, invece, è salita l’austriaca Julia Dujmovits. Gli ottavi di finale sono iniziati con il successo netto di Sofia Nadyrshina sull’elvetica Jessica Keiser. Lo scontro successivo, invece, ha visto il trionfo a sorpresa, per appena due centesimi, della canadese Megan Farrell sulla svizzera Julie Zogg. Strappa il pass per i quarti anche Julia Dujmovits che ha avuto la meglio, per ...