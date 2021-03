Sicurezza nazionale, la soluzione ce l’abbiamo già. È il Cisr (Di lunedì 1 marzo 2021) Con il conferimento al prefetto Franco Gabrielli della delega sull’intelligence, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiuso quella sorta di “crisi nella crisi” che aveva caratterizzato l’ultimo periodo del secondo governo Conte. Ricordiamo tutti la nutrita serie di critiche – mosse soprattutto da esponenti del Partito democratico e dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi – che avevano messo in dubbio la correttezza di alcune scelte dello stesso Giuseppe Conte in materia di Sicurezza nazionale e sottolineato la necessità che il presidente procedesse con sollecitudine alla nomina dell’Autorità delegata, così come avevano fatto quasi tutti i suoi predecessori successivamente all’entrata in vigore della riforma del 2007. La scelta di Draghi è caduta su un tecnico del massimo livello, nel cui curriculum non figura solo la più recente esperienza di ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Con il conferimento al prefetto Franco Gabrielli della delega sull’intelligence, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiuso quella sorta di “crisi nella crisi” che aveva caratterizzato l’ultimo periodo del secondo governo Conte. Ricordiamo tutti la nutrita serie di critiche – mosse soprattutto da esponenti del Partito democratico e dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi – che avevano messo in dubbio la correttezza di alcune scelte dello stesso Giuseppe Conte in materia die sottolineato la necessità che il presidente procedesse con sollecitudine alla nomina dell’Autorità delegata, così come avevano fatto quasi tutti i suoi predecessori successivamente all’entrata in vigore della riforma del 2007. La scelta di Draghi è caduta su un tecnico del massimo livello, nel cui curriculum non figura solo la più recente esperienza di ...

poliziadistato : Il #CapodellaPolizia Prefetto Franco #Gabrielli è nominato sottosegretario @Palazzo_Chigi con delega per la sicurez… - vemsistemi : #CyberSecurity #Intelligence #Ambiente sono temi strettamente interconnessi e cruciali per la sicurezza nazionale.… - sevensalerno : Scuola: il Comitato Nazionale Scuola in Sicurezza chiede un incontro con il MI Bianchi - adrybertolino : RT @ICT_Cyber: #ICTCyberNews - Venerdì 26 febbraio, secondo webinar gratuito su 'Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetico: obblighi di… - Meira85253235 : Gates è una vera grande minaccia per la sicurezza nazionale USA, e per il mondo...?????????? -