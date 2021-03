Salernitana-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Salernitana-Spal sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare la vittoria per provare a raggiungere la vetta della classifica; i ferraresi, dal canto loro, non vincono da tempo e hanno un disperato bisogno dei tre punti per non rischiare di uscire dalla zona playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di martedì 2 marzo; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventiseiesima giornata di. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare la vittoria per provare a raggiungere la vetta della classifica; i ferraresi, dal canto loro, non vincono da tempo e hanno un disperato bisogno dei tre punti per non rischiare di uscire dalla zona playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di martedì 2 marzo; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

