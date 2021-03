Roma, Polizia tampona auto durante un inseguimento: muore una 17enne (Di lunedì 1 marzo 2021) 17enne morta a Roma in incidente con auto della Polizia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incidente avvenuto oggi in via di Salone. Nel drammatico sinistro stradale ha perso la vita una 17enne. Il Pm di turno ha disposto accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, ancora poco chiara. (segue dopo la foto di repertorio) Secondo quanto si è appreso, l’auto in cui si trovava la ragazza, insieme con altre 3 persone, si è scontrata con un’auto della Polizia stradale, impegnata in un inseguimento di un’altra vettura. Gli agenti della Polstrada stavano inseguendo una Fiat con a bordo due rapinatori che avevano appena messo a segno un colpo in una tabaccheria di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021)morta ain incidente condella. La Procura diha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incidente avvenuto oggi in via di Salone. Nel drammatico sinistro stradale ha perso la vita una. Il Pm di turno ha disposto accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, ancora poco chiara. (segue dopo la foto di repertorio) Secondo quanto si è appreso, l’in cui si trovava la ragazza, insieme con altre 3 persone, si è scontrata con un’dellastradale, impegnata in undi un’altra vettura. Gli agenti della Polstrada stavano inseguendo una Fiat con a bordo due rapinatori che avevano appena messo a segno un colpo in una tabaccheria di ...

