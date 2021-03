Roger Federer si cancella dal torneo Atp di Miami, slitta il rientro dello svizzero (Di lunedì 1 marzo 2021) Roger Federer non sarà al via del torneo Atp di Miami 2021. Lo svizzero, ancora alle prese con la convalescenza dopo l’operazione subita nella scorsa primavera, è ormai fuori dal circuito da un anno, ma contrariamente a quanto annunciato (e come per la verità prevedibile) non rientrerà nel torneo americano e si è appena cancellato. Bisognerà attendere dunque ancora un po’ per poter ammirare nuovamente la leggenda in campo, per la precisione a Doha. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021)non sarà al via delAtp di2021. Lo, ancora alle prese con la convalescenza dopo l’operazione subita nella scorsa primavera, è ormai fuori dal circuito da un anno, ma contrariamente a quanto annunciato (e come per la verità prevedibile) non rientrerà nelamericano e si è appenato. Bisognerà attendere dunque ancora un po’ per poter ammirare nuovamente la leggenda in campo, per la precisione a Doha. SportFace.

f1lover75 : RT @TennisPodcast: No Miami for Roger Federer. - TennisPodcast : No Miami for Roger Federer. - sportface2016 : Roger #Federer si cancella dal torneo #AtpMiami, slitta il rientro dello svizzero - fairbairntony8 : No Roger Federer in Miami. - TennisWorldit : Henman: 'Il miglior tennis di Roger Federer non tornerà più' -