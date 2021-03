Real Madrid, l’ex Calderon rivela: “Vogliono Salah ma non hanno i soldi per permetterselo…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Real Madrid vorrebbe acquistare Mohamed Salah. Questa la notizia data dall'ex patron blancos Ramon Calderon. Intervenuto ai microfono di On Time Sports, l'ex presidente delle merengues non ha avuto dubbi in merito alle potenzialità del calciatore del Liverpool e dal desiderio della formazione spagnola.Calderon: "Il Real vuole Salah ma non può permetterselo"caption id="attachment 1004435" align="alignnone" width="607" Calderon (getty images)/caption"Salah è un grande giocatore e soprattutto un marcatore. Ha aiutato il Liverpool dando il massimo, ma non credo che, in ottica mercato, lo lasceranno andare", ha esordito Calderon sull'egiziano e sui rumors che lo vorrebbero nel mirino di qualche altra big, ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilvorrebbe acquistare Mohamed. Questa la notizia data dall'ex patron blancos Ramon. Intervenuto ai microfono di On Time Sports, l'ex presidente delle merengues non ha avuto dubbi in merito alle potenzialità del calciatore del Liverpool e dal desiderio della formazione spagnola.: "Ilvuolema non può permetterselo"caption id="attachment 1004435" align="alignnone" width="607"(getty images)/caption"è un grande giocatore e soprattutto un marcatore. Ha aiutato il Liverpool dando il massimo, ma non credo che, in ottica mercato, lo lasceranno andare", ha esorditosull'egiziano e sui rumors che lo vorrebbero nel mirino di qualche altra big, ...

