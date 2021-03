"Possono solo andare a fare in cu***": Vittorio Feltri incide la lapide del M5s, la fine dei grillini (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri, domenica 28 febbraio, è stata un giornata decisiva per quel che rimane delle Cinque Stelle. Summit all'hotel Forum a Roma, il preferito di Beppe Grillo. Presenti il comico, lo stato maggiore pentastellato e soprattutto Giuseppe Conte. Già, Grillo vuole affidare i "pieni poteri" al presunto avvocato del popolo e per farlo è pronto anche a stravolgere lo statuto M5s. Echissenefrega di Rousseau e di tutte le varie pagliacciate stile uno-vale-uno. Anche se ci sono posizioni divergenti all'interno del M5s, alla fine decide Grillo e il suo inner-circle: tocca a Conte. E nel bel mezzo di questa giornata "decisiva" per i pentastellati, ecco piovere il commento, su Twitter, di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, con toni tranchant, analizza quanto sta accadendo. Parte dalle premesse, per la precisione, dalle premesse dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri, domenica 28 febbraio, è stata un giornata decisiva per quel che rimane delle Cinque Stelle. Summit all'hotel Forum a Roma, il preferito di Beppe Grillo. Presenti il comico, lo stato maggiore pentastellato e soprattutto Giuseppe Conte. Già, Grillo vuole affidare i "pieni poteri" al presunto avvocato del popolo e per farlo è pronto anche a stravolgere lo statuto M5s. Echissenefrega di Rousseau e di tutte le varie pagliacciate stile uno-vale-uno. Anche se ci sono posizioni divergenti all'interno del M5s, alladecide Grillo e il suo inner-circle: tocca a Conte. E nel bel mezzo di questa giornata "decisiva" per i pentastellati, ecco piovere il commento, su Twitter, di. Il direttore di Libero, con toni tranchant, analizza quanto sta accadendo. Parte dalle premesse, per la precisione, dalle premesse dei ...

borghi_claudio : I talk show della mattina sono fantastici. Anni passati a raccontare che c'è la Ciiina e ci vuole la UE perchè solo… - francescacheeks : Chi ha deciso che gli uomini si possono vestire solo di certi colori? Che le femmine stanno in cucina e non possono… - annalisa_pis : @MercurioPsi @iltrenoromalido Gli aumenti non possono essere temporanei, altrimenti li chiami bonus. Dovrebbero ver… - NellettaAugustu : RT @magicyan1: Ci sono cose che possono accadere solo in certi occhi. Solo in quelli e in nessun altro. - Mariang47614228 : RT @Solocarmen1: Ormai solo i ‘ricchi’ possono. Due miei clienti,baristi, che da Benevento sono andati a Campitello Matese- montagna popola… -