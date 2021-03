Pirlo: “Arbitri in tv? Giusto che parlino, ma non di episodi degli anni passati” (Di lunedì 1 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida del turno infrasettimanale contro lo Spezia , Andrea Pirlo si è soffermato anche sulla novità di discussione in pubblico degli Arbitri, come accaduto ieri con Orsato: “La trovo una cosa molta giusta che può tornare utile a tutti. Però l’importante è che si parli di episodi di una partita che c’è stata poco prima e non 3-4 anni prima. Che si parli della gara delle domenica e di episodi effettivi”. Foto: Twitter juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida del turno infrasettimanale contro lo Spezia , Andreasi è soffermato anche sulla novità di discussione in pubblico, come accaduto ieri con Orsato: “La trovo una cosa molta giusta che può tornare utile a tutti. Però l’importante è che si parli didi una partita che c’è stata poco prima e non 3-4prima. Che si parli della gara delle domenica e dieffettivi”. Foto: Twitter juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

