Perché si torna a chiudere le scuole: i dati sugli under 18 che hanno fatto cambiare idea al Cts (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli esperti del comitato tecnico scientifico cambiano rotta sulla scuola. Dopo aver incoraggiato per settimane il rientro in classe, a fine febbraio il Cts in vista del nuovo dpcm si è detto pronto a rendere la Dad obbligatoria in tutte le zone rosse e di consentire a prefetti e governatori di chiudere nelle aree più critiche anche asili e materne. Un parere che arriva a fronte dell’ultimo bollettino dell’Iss sulla diffusione della pandemia in Italia. In particolare, il report evidenzia come nelle ultime settimane ci sia stato un ulteriore lievissimo incremento della percentuale di casi nella fascia di età 0-18 anni (18,1 % rispetto al 17,9% del periodo 1 – 14 febbraio). L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è sostanzialmente uguale a quella registrata a novembre. Ma dall’inizio di gennaio si è registrata una crescita nell’incidenza dei casi anche nella ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli esperti del comitato tecnico scientifico cambiano rotta sulla scuola. Dopo aver incoraggiato per settimane il rientro in classe, a fine febbraio il Cts in vista del nuovo dpcm si è detto pronto a rendere la Dad obbligatoria in tutte le zone rosse e di consentire a prefetti e governatori dinelle aree più critiche anche asili e materne. Un parere che arriva a fronte dell’ultimo bollettino dell’Iss sulla diffusione della pandemia in Italia. In particolare, il report evidenzia come nelle ultime settimane ci sia stato un ulteriore lievissimo incremento della percentuale di casi nella fascia di età 0-18 anni (18,1 % rispetto al 17,9% del periodo 1 – 14 febbraio). L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è sostanzialmente uguale a quella registrata a novembre. Ma dall’inizio di gennaio si è registrata una crescita nell’incidenza dei casi anche nella ...

