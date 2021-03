Patrick Zaki resterà altri 45 giorni in carcere (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ong per cui lavorava Patrick Zaki ha riferito che allo studente egiziano dell’Università di Bologna sono stati inflitti altri 45 giorni di custodia cautelare in carcere. L’organizzazione per la difesa dei diritti umani Eipr, rivelando su Facebook con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto il risultato dell’udienza di ieri, cita gli avvocati di Patrick. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ong per cui lavoravaha riferito che allo studente egiziano dell’Università di Bologna sono stati inflitti45di custodia cautelare in. L’organizzazione per la difesa dei diritti umani Eipr, rivelando su Facebook con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto il risultato dell’udienza di ieri, cita gli avvocati di

amnestyitalia : Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione preventiva di Patrick Zaki, incarcerato ingiustamente da ol… - chetempochefa : “Chiediamo al Presidente Mattarella di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.' Riascoltiamo l'appello… - fattoquotidiano : Patrick Zaki, la difesa chiede la scarcerazione per permettergli di vedere il padre ricoverato - TaszuC : RT @LiaQuartapelle: Altri 45 giorni di detenzione per #PatrickZaki. Neanche la possibilità di visitare il padre in ospedale. Questo è l’Egi… - mimmomazzei : RT @HuffPostItalia: Patrick Zaki resterà altri 45 giorni in carcere -