Palermo | Di Piazza | “Ora più che mai la squadra ha bisogno del supporto di tutti”

(Di martedì 2 marzo 2021) Il derby come occasione di riscatto. Il presidente delTony Diprova a suonare la carica a poche ore dalla sfida contro il Catania al Massimino. La partita di mercoledì 3 marzo vale una stagione per i tifosi ma anche per la dirigenza e il patron rosanero cerca di spronareinvitando il popolo palermitano a non generare disfattismo che potrebbe solo fare male allaaffidata a Filippi dopo l'esonero di mister Roberto Boscaglia. Su Facebook Diha scritto: "Ora più che mai lahadeldi. Forza". Il post ha ricevuto molti 'mi piace' ma anche qualche commento: "Presidente ladeve meritaselo il nostro sostegno" oppure "Andassero ...

Fra due settimane, la data da segnare sul calendario è il 13 marzo, è prevista invece la fine dei lavori traCastelnuovo e via Paternostro. L'impresa D'Agostino, subentrata alla Tecnis, è ...Forza!'. Così Tony Diesprime vicinanza ai calciatori, che affronteranno il derby contro il Catania mercoledì 3 marzo alle 20.30.Il no global, leader della «Mediterranea saving humans»: «Io come Mimmo Lucano. Hanno messo in campo una macchina del fango per bloccare le nostre attività» ...Il Palermo affronterà mercoledì alle 20:30 il Catania in un derby che si preannuncia infiammato. I rosanero, dopo l’esonero di Boscaglia, ripartiranno da Giacomo Filippi, il quale esordirà in panchina ...