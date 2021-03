Oroscopo 1 marzo 2021 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 1 marzo 2021) Benvenuti nella sezione dedicata alle stelle, per conoscere tutti i dettagli di questa giornata attraverso il nuovodi. Ecco idi, 1, con le novità rispetto alle ultime previsioni.: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: Ariete Lascia che il passato sia passato. Il tuo tempo è troppo prezioso per sprecarlo a nutrire rancore.: Toro Visualizzare come potrebbero essere le cose è sempre positivo e costruttivo, ma il passaggio alla realtà non è sempre fluido. Tieni conto di dossi e grumi.: Gemelli Non gettare la spugna perché sei sul punto di vedere le ...