Orietta Berti a Sanremo pronta a indossare le pailletes, Osvaldo purtroppo non è con lei (Foto) (Di lunedì 1 marzo 2021) Orietta Berti emozionata per il suo ritorno al festival: sarà a Sanremo 2021 per la dodicesima volta (Foto). In collegamento da Sanremo con Storie Italiane ripercorre velocemente la sua carriera sanremese. "Osvaldo purtroppo è rimasto a casa, ancora in convalescenza per il Covid" confida Orietta Berti che aggiunge che piano piano suo marito si rimetterà. Una lunga convalescenza che la rattrista ma il suo sorriso c'è sempre. La prima volta al festival è stata nel 1966 con Io ti darò di più, la volta successiva con Io tu e le rose. L'ultima volta invece ben 29 anni fa in coppia con Giorgio Faletti. "Un bellissimo ricordo con Giorgio Faletti, lo ricordo sempre con tanto affetto, era un mio carissimo amico, sincero, sempre di buon umore e ...

