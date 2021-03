Nicolas Sarkozy è stato condannato per corruzione e traffico d’influenze (Di lunedì 1 marzo 2021) A tre anni di carcere per fatti risalenti al 2014, che coinvolsero anche l’ex magistrato francese Glibert Azibert Leggi su ilpost (Di lunedì 1 marzo 2021) A tre anni di carcere per fatti risalenti al 2014, che coinvolsero anche l’ex magistrato francese Glibert Azibert

Parpiglia : RT @isabbah: Nicolas #Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di corruzione e traffico di influenze ed è stato condannato a 3 anni, di cui u… - superdrumm : Nicolas #Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione e traffico di influenze. Quello immacolato che rideva di Berlus… - rtl1025 : ?? L'ex presidente francese, Nicolas #Sarkozy, è stato condannato oggi a 3 anni - 2 con la condizionale - per lo sca… - giornaleradiofm : Sarkozy condannato a 3 anni, uno di carcere: (ANSA) - PARIGI, 01 MAR - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è… - maxbass82 : RT @SkyTG24: Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione -

