Nessun incontro Ramadani De Laurentiis | crolla l’impalcatura del “ritorno di Sarri” a Napoli

Su Twitter il giornalista Marco Giordano dà un colpo al sogno – o incubo, dipende dai punti di vista – del ritorno di Sarri a Napoli. Secondo alcuni, infatti, Ramadani – che cura gli interessi di Sarri, che ha curato il suo trasferimento prima al Chelsea e poi alla Juventus – avrebbe dovuto incontrare Aurelio De Laurentiis. Invece Ramadani, che è venuto a Napoli per incontrare i suoi assistiti Koulibaly e Maksimovic, ripartirà senza incontrare il presidente del Napoli. Aggiungiamo noi che De Laurentiis, e quindi il Napoli, deve cercare un allenatore che sia in linea con le esigenze del Napoli, un allenatore che abbia ben chiaro che il Napoli è un club che deve ...

