Mo | Netanyahu | ' Iran dietro esplosione a bordo cargo israeliano'

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tel Aviv, 1 mar. (Adnkronos) - "Questa è stata davvero un'operazione dell'. E' chiaro". Lo ha detto il premier, Benjamin, accusando così la Repubblica Islamica per l'avvenuta la scorsa settimana adi unnel Golfo di Oman. L'"è il più grande nemico di Israele e lo stiamo colpendo in tutta la regione", ha poi aggiunto il primo ministro rispondendo - come riporta il Times of Israel - a una domanda su una possibile risposta israeliana durante un'intervista registrata diffusa dall'emittente Kan.

Tiziana_DR : RT @GeopoliticalCen: Il Primo Ministro israeliano Netanyahu: l’Iran responsabile dell’attacco alla nave Helios Ray nel Golfo dell’Oman. - GiuseppeEvangeo : RT @GeopoliticalCen: Il Primo Ministro israeliano Netanyahu: l’Iran responsabile dell’attacco alla nave Helios Ray nel Golfo dell’Oman. - conteadifoix : RT @GeopoliticalCen: Il Primo Ministro israeliano Netanyahu: l’Iran responsabile dell’attacco alla nave Helios Ray nel Golfo dell’Oman. - emanuele1980ott : RT @GeopoliticalCen: Il Primo Ministro israeliano Netanyahu: l’Iran responsabile dell’attacco alla nave Helios Ray nel Golfo dell’Oman. - zerosuinfinito : RT @GeopoliticalCen: Il Primo Ministro israeliano Netanyahu: l’Iran responsabile dell’attacco alla nave Helios Ray nel Golfo dell’Oman. -

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu Iran

Il Tempo

Israele potrebbe agire entro pochi giorni. Israele non ha altra scelta che vendicarsi in merito all' attacco contro la propria nave colpita giovedì dall'. Il premier, Benjamin, ha convocato per stasera una riunione chiave. "Abbiamo la possibilità di agire in pochi giorni, ma l'azione potrebbe non essere pubblica". Lo dichiara una fonte ...... magari partendo dal fatto che Benjaminnon ha con Biden gli stessi rapporti ottimali ... L'è per loro un alleato ma ciò non significa "fratello", e undebole o isolato dall'occidente ...Tel Aviv, 1 mar. (Adnkronos) – “Questa è stata davvero un’operazione dell’Iran. E’ chiaro”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, accusando così la Repubblica Islamica per l’esplosion ...Il gruppo di lavoro è presieduto dai consiglieri alla Sicurezza nazionale di Usa e Israele, al momento rispettivamente Jake Sullivan e ...