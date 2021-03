Milano: Sala, 'bene Steminthecity, importante bambine credano in loro stesse' (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - E' necessario che le ragazze intraprendano sempre più percorsi scientifici e per questo ben venga un'iniziativa come Steminthecity, alla sua quinta edizione. E' quanto ritiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Con le edizioni passate abbiamo raggiunto circa 30mila giovani, aiutateci a battere ogni record quest'anno", ha detto il primo cittadino, durante la presentazione dell'iniziativa rivolta agli studenti, in particolar modo a bambine e ragazze, con il fine di incoraggiare le giovani generazioni a intraprendere percorsi di studio e di carriera tecnico-scientifici. "Oggi - ha detto il sindaco - le materie e i percorsi legati al mondo della scienza sono quelli che garantiscono un maggior accesso al mondo del lavoro. Purtroppo sono anche quelli che vengono scelti meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021), 1 mar. (Adnkronos) - E' necessario che le ragazze intraprendano sempre più percorsi scientifici e per questo ben venga un'iniziativa come, alla sua quinta edizione. E' quanto ritiene il sindaco di, Giuseppe. "Con le edizioni passate abbiamo raggiunto circa 30mila giovani, aiutateci a battere ogni record quest'anno", ha detto il primo cittadino, durante la presentazione dell'iniziativa rivolta agli studenti, in particolar modo ae ragazze, con il fine di incoraggiare le giovani generazioni a intraprendere percorsi di studio e di carriera tecnico-scientifici. "Oggi - ha detto il sindaco - le materie e i percorsi legati al mondo della scienza sono quelli che garantiscono un maggior accesso al mondo del lavoro. Purtroppo sono anche quelli che vengono scelti meno ...

