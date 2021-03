Migranti, 90 persone alla deriva a largo di Lampedusa (Di lunedì 1 marzo 2021) Un barcone con 90 persone, fra cui 14 bambini, si trova a circa 36 miglia da Lampedusa. 'Sea Watch 3' li ha assistiti, ma ha già a bordo 363 Migranti, soccorsi ieri nel corso di cinque interventi. "... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 marzo 2021) Un barcone con 90, fra cui 14 bambini, si trova a circa 36 miglia da. 'Sea Watch 3' li ha assistiti, ma ha già a bordo 363, soccorsi ieri nel corso di cinque interventi. "...

fanpage : #Migranti, 90 persone sono in balia delle onde, l'appello di #SeaWatch - MSF_ITALIA : Conosciamo molto bene l'impegno di Lorena e Andrea nella loro organizzazione di volontariato 'Linea d’Ombra' a sost… - LiveSicilia : Migranti, l’allarme da Sea-Watch: “Barcone con 90 persone in pericolo” - amerigormea : RT @fanpage: #Migranti, 90 persone sono in balia delle onde, l'appello di #SeaWatch - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Migranti, 90 persone sono in balia delle onde, l'appello di #SeaWatch -