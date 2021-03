M5s | Cancelleri | “Conte può trovare mediazione tra diverse anime” Brescia | “Si mantenga anche comitato dei cinque | avrà bisogno supporto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Il ritorno di Giuseppecome guida del Movimento 5 Stelle? Un’ottima notizia cheabbia accettato, ora ci aspettiamo una proposta per far ripartire il M5s e renderlo competitivo, non solo dal punto di vista elettorale, macome proposta.puòunatra le varie”. A sottolinearlo è il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo, lasciando Palazzo Chigi subito dopo il giuramento dei viceministri e degli stessi sottosegretari del governo Draghi. Resta da comprendere quale sarà il futuro delvotato dalla base, tanto che c’è chi come Giuseppe(presidente della Commissione Affari costituzionali alla Camera ...