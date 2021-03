Lulic: "Lazio competitiva, Juve favorita per il titolo" (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Ha debuttato finalmente in Champions League, Senad Lulic. Lo ha fatto dopo un calvario lungo quasi un anno per via di un problema alla caviglia. É riuscito nell'impresa insieme alla sua Lazio, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Ha debuttato finalmente in Champions League, Senad. Lo ha fatto dopo un calvario lungo quasi un anno per via di un problema alla caviglia. É riuscito nell'impresa insieme alla sua, ...

sportli26181512 : Lulic: “Lazio competitiva, Juve favorita per il titolo”: Il capitano biancoceleste, alla tv svizzera, ha raccontato… - laziolibera : Lulic: “Lazio competitiva, Juve favorita per il titolo” - csch78 : RT @Alex_Piace: ??Per me sarà sempre: 'Mauri, fa viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone, Lobont(s) e poi mette dentro #Lulic pe… - infoitsport : Bologna - Lazio, Lulic: 'Qualche domanda dobbiamo farcela. Ogni tanto i big potrebbero riposare' - infoitsport : Lazio, Lulic sul campionato: 'Sarà in discussione fino alla fine' -