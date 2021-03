Laura Pausini vince il Golden globe, in un video la gioia incontenibile della cantante: “Grazie mille” (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini con ‘Io sì (Seen)‘ vince il Golden globe per la Migliore canzone originale. L’annuncio è stato dato nel corso della cerimonia di premiazione della Hollywood Foreign Press. Il brano, frutto della collaborazione tra la Pausini, Diane Warren e Nicolò Agliardi, è la colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé‘ di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Nel corso della diretta sulla Nbc la cantante ha detto “Grazie mille”, ma poco dopo sul suo profilo Instagram, in inglese, la Pausini ha scritto: “Non ho mai sognato di vincere un Golden globe, non ci posso credere. Grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)con ‘Io sì (Seen)‘ilper la Migliore canzone originale. L’annuncio è stato dato nel corsocerimonia di premiazioneHollywood Foreign Press. Il brano, fruttocollaborazione tra la, Diane Warren e Nicolò Agliardi, è la colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé‘ di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Nel corsodiretta sulla Nbc laha detto “”, ma poco dopo sul suo profilo Instagram, in inglese, laha scritto: “Non ho mai sognato dire un, non ci posso credere....

