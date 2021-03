La Romagna passa in zona arancione scuro (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato l'ordinanza, preannunciata nei giorni scorsi, che istituisce la zona arancione scuro per tutti i comuni dell'Ausl Romagna, esclusi quelli del distretto di Forlì, e quindi quelli delle province di Rimini, Ravenna e del Cesenate. Si tratta di un atto, in vigore da martedì e fino al 14 marzo, analogo a quelli già adottati per l'Imolese e la Città metropolitana di Bologna, deciso d'intesa coi sindaci sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalla Ausl Romagna e dalla sanità regionale. La scadenza dell'ordinanza al 14 marzo vale anche per i quattro comuni della provincia di Ravenna - Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme - già inseriti nell'ordinanza relativa ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Il presidente della Regione Emilia, Stefano Bonaccini, ha firmato l'ordinanza, preannunciata nei giorni scorsi, che istituisce laper tutti i comuni dell'Ausl, esclusi quelli del distretto di Forlì, e quindi quelli delle province di Rimini, Ravenna e del Cesenate. Si tratta di un atto, in vigore da martedì e fino al 14 marzo, analogo a quelli già adottati per l'Imolese e la Città metropolitana di Bologna, deciso d'intesa coi sindaci sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalla Ausle dalla sanità regionale. La scadenza dell'ordinanza al 14 marzo vale anche per i quattro comuni della provincia di Ravenna - Bagnara di, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme - già inseriti nell'ordinanza relativa ...

