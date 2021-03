Horizon: Zero Dawn compie 4 anni e Guerrilla festeggia regalando una fantastica statua del Thunderjaw (Di lunedì 1 marzo 2021) Horizon: Zero Dawn di Guerrilla Games è stato pubblicato il 28 febbraio 2017, introducendo i videogiochi a una visione del futuro in cui gli umani vivono in una società più tribale mentre macchine animalesche vagano per il pianeta. La protagonista Aloy è al fianco di Spider-Man, Kratos e altri come un'icona dell'era PlayStation 4, ma le enormi macchine del gioco sono altrettanto iconiche e Guerrilla le celebra con un regalo per il quarto anniversario. Molte delle bestie meccaniche che i giocatori incontrano in Horizon: Zero Dawn sono basate su creature del mondo reale, come i "Tallnecks" che sembrano giraffe. Forse la macchina più eccezionale del gioco è il "Thunderjaw", che ora Guerrilla usa per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021)diGames è stato pubblicato il 28 febbraio 2017, introducendo i videogiochi a una visione del futuro in cui gli umani vivono in una società più tribale mentre macchine animalesche vagano per il pianeta. La protagonista Aloy è al fianco di Spider-Man, Kratos e altri come un'icona dell'era PlayStation 4, ma le enormi macchine del gioco sono altrettanto iconiche ele celebra con un regalo per il quartoversario. Molte delle bestie meccaniche che i giocatori incontrano insono basate su creature del mondo reale, come i "Tallnecks" che sembrano giraffe. Forse la macchina più eccezionale del gioco è il "", che orausa per ...

