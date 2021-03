Golden Globe 2021, Laura Pausini trionfa con ‘Io sì’. Tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri sera – anche se con qualche limitazione in più rispetto al solito – si è tenuta al Beverly Hill Hotel di Beverly Hills e al Raimbow Room di New York la cerimonia di premiazione dei Golden Globes, che premia come di consueto i migliori film e serie tv: sul palco solo le presentatrici, mentre Tutti i candidati erano in collegamento streaming, per rispettare le norme vigenti. A trionfare è stato The Crown, che ha conquistato ben quattro statuette per Miglior serie, Miglior attore (Josh O’Connor), Miglior attrice (Emma Corrin) e Miglior attrice non protagonista (Gillian Anderson). Anche La Regina degli Scacchi e Schitt’s Creek hanno ottenuto un buon risultato, portandosi a casa due statuette a testa. Il premio Miglior film drammatico è andato a Nomadland, che ha trionfato anche nella categoria Miglior ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 marzo 2021) Ieri sera – anche se con qualche limitazione in più rispetto al solito – si è tenuta al Beverly Hill Hotel di Beverly Hills e al Raimbow Room di New York la cerimonia di premiazione deis, che premia come di consueto i migliori film e serie tv: sul palco solo le presentatrici, mentrei candidati erano in collegamento streaming, per rispettare le norme vigenti. Are è stato The Crown, che ha conquistato ben quattro statuette per Miglior serie, Miglior attore (Josh O’Connor), Miglior attrice (Emma Corrin) e Miglior attrice non protagonista (Gillian Anderson). Anche La Regina degli Scacchi e Schitt’s Creek hanno ottenuto un buon risultato, portandosi a casa due statuette a testa. Il premio Miglior film drammatico è andato a Nomadland, che hato anche nella categoria Miglior ...

