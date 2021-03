(Di lunedì 1 marzo 2021) torna a parlare di , e . 'È evidente che le cose non stanno andando per niente bene e che. C'è l'illusione di avere alle spalle qualcosa che abbiamo ancora davanti, ...

giornali_it : Lockdown, Galli: «Certi comportamenti sono sciagurati, rischiamo un'ondata pesante di infezioni» #1marzo… - emanuelmme1 : RT @Adnkronos: #Covid, #Galli: 'Certi comportamenti sono sciagurati' - PompeoPizzini : RT @Adnkronos: #Covid, #Galli: 'Certi comportamenti sono sciagurati' - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, Galli: «Certi comportamenti sono sciagurati, rischiamo un'ondata pesante di infezioni» - misiagentiles : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, Galli: «Certi comportamenti sono sciagurati, rischiamo un'ondata pesante di infezioni» -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Certi

torna a parlare di , e . 'È evidente che le cose non stanno andando per niente bene e checomportamenti sono sciagurati. C'è l'illusione di avere alle spalle qualcosa che abbiamo ...ha detto...9.21:con varianti rischio nuova ondata "comportamenti sono sciagurati": Così Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, ad Agorà su Rai3,commentando gli assembramenti ...L'infettivologo dell'ospedale Sacco: "Usare il vaccino come barriera nelle zone più colpite". L'attuale andamento dell'epidemia? "Le cose non stanno andandio bene. Certi comportamenti sono sciagurati ...“La variante inglese diventerà prevalente, se già non lo è”. Lo ha affermato Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà su Raitre. “Una velocità di tras ...