Future USA in forte rialzo dopo settimana negativa (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono in forte rialzo, preannunciando una partenza positiva per la borsa di Wall Street. A spingere al rialzo gli scambi nel pre-market sono il via libera da parte delle autorità americane al nuovo vaccino monodose Johnson & Johnson e l'approvazione da parte della Camera del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari. Il contratto sul Dow Jones è in crescita dell'1,04% a 31.237 punti, quello sullo S&P 500 guadagna l'1,03% a 3.848 punti, mentre il Nasdaq sale dell'1,06 a 13.048 punti. Tra i settori che registrano i maggiori rialzi nel pre-mercato ci sono quelli degli operatori turistici, degli armatori di navi da crociera e dei trasporti, tra cui Carnival, Royal Caribbean Cruises, Delta Air Lines e American Airlines. Gli indici di Wall ...

