Fisco | rinviate scadenze rottamazione Ter e saldo-stralcio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nessuna sanzione per chi non ha provveduto a pagare le rate dellaTer e quelle del “”. La rassicurazione arriva direttamente dal Ministero delle Finanze che con una “nota-decreto” specifica che è “in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021” il pagamento delle due agevolazioni fiscali introdotte come sostegno ai contribuenti per contenere gli effetti economici della pandemia da Covid-19. Nessuna indicazione invece sulla nuova data limite. Resta aperta l’ipotesi di un’armonizzazione dei tempi con quelli del rinvio delle cartelle esattoriali con una mini-proroga generalizzata e una più lunga per alcune categorie più in difficoltà. Scaduto lo stop il 28 febbraio, infatti, già da oggi potrebbe ripartire l’invio delle cartelle – secondo quanto riporta Ansa si potrebbe ...