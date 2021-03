Dpcm Draghi, cosa cambia per i parrucchieri in zona rossa (Di lunedì 1 marzo 2021) Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà il nuovo Dpcm, il primo del suo mandato, con i provvedimenti da rispettare a partire dal 6 marzo. L’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, infatti, sarà in vigore fino a venerdì 5 marzo e bisogna quindi stabilire cosa si potrà fare (o non fare) dopo quella data. La bozza del Dpcm ha già iniziato a circolare, anche se al momento è al vaglio delle Regioni prima dell’approvazione finale. Da quanto emerso, però, è già possibile intuire che la linea del nuovo premier ricalcherà quella del suo predecessore e che, anzi, potrebbe essere anche più dura per alcune categorie. Tra le novità principali contenute nella bozza, secondo quanto si apprende dall’Adnkronos c’è la chiusura di barbieri e parrucchieri che si trovano nelle zone ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 marzo 2021) Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio Mariofirmerà il nuovo, il primo del suo mandato, con i provvedimenti da rispettare a partire dal 6 marzo. L’ultimodi Giuseppe Conte, infatti, sarà in vigore fino a venerdì 5 marzo e bisogna quindi stabiliresi potrà fare (o non fare) dopo quella data. La bozza delha già iniziato a circolare, anche se al momento è al vaglio delle Regioni prima dell’approvazione finale. Da quanto emerso, però, è già possibile intuire che la linea del nuovo premier ricalcherà quella del suo predecessore e che, anzi, potrebbe essere anche più dura per alcune categorie. Tra le novità principali contenute nella bozza, secondo quanto si apprende dall’Adnkronos c’è la chiusura di barbieri eche si trovano nelle zone ...

