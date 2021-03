**Covid: nuova riunione Draghi-ministri su Dpcm** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - nuova riunione del premier Mario Draghi con i rappresentanti delle forze di maggioranza sul dossier Covid, in vista della firma del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo. Alla cabina di regia, in programma alle 17, dovrebbero prendere parte i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gemini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti. Non è escluso che partecipi alla riunione anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, in vista delle misure da assumere sul fronte ristori. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) -del premier Mariocon i rappresentanti delle forze di maggioranza sul dossier Covid, in vista della firma del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo. Alla cabina di regia, in programma alle 17, dovrebbero prendere parte iRoberto Speranza, Maria Stella Gemini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti. Non è escluso che partecipi allaanche il ministro dell'Economia Daniele Franco, in vista delle misure da assumere sul fronte ristori.

Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - VCountry3 : RT @RadioRadioWeb: Sono frasi che mi fanno rabbrividire, letteralmente ghiacciare il sangue. Questo è un documento scritto dal Gruppo dei 3… - nuova_venezia : POLITICA / Draghi ha 'silurato' il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri - TV7Benevento : **Covid: nuova riunione Draghi-ministri su Dpcm**... - FedericoSecond4 : @lucianonobili @ItaliaViva @matteorenzi Il fatto che lo abbia nominato Draghi non significa affatto che sia una cos… -