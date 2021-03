Covid, il Garante dice no al 'pass vaccinale' per aerei, hotel e palestre. 'Serve una legge nazionale' (Di lunedì 1 marzo 2021) Per avere un 'pass vaccinale', servirà una legge : arriva lo stop da parte del Garante per la privacy . Nelle ultime settimane, con l'arrivo dei vaccini anti Covid , si è discussa a lungo dell'... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) Per avere un '', servirà una: arriva lo stop da parte delper la privacy . Nelle ultime settimane, con l'arrivo dei vaccini anti, si è discussa a lungo dell'...

