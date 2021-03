Covid-19, finisce l’era di Domenico Arcuri, lo sostituisce un generale (Di lunedì 1 marzo 2021) Mario Draghi non ha atteso la scadenza del contratto, prevista per fine mese, finisce quindi in anticipo in tempo di Covid-19 l’era di Domenico Arcuri come commissario all’emergenza Covid, e il premier lo sostituisce con il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. finisce tra le polemiche la gestione Arcuri Domenico Arcuri non era un commissario come gli altri ma il super gestore di una serie di competenze legate all’emergenza Covid-19, che spaziava dalle forniture di respiratori, mascherine e attrezzature sanitarie, fino all’organizzazione delle scuole e la gestione dei vaccini. Non c’è dubbio che la nomina sia dovuta alle fibrillazioni interne ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Mario Draghi non ha atteso la scadenza del contratto, prevista per fine mese,quindi in anticipo in tempo di-19dicome commissario all’emergenza, e il premier locon ildi corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.tra le polemiche la gestionenon era un commissario come gli altri ma il super gestore di una serie di competenze legate all’emergenza-19, che spaziava dalle forniture di respiratori, mascherine e attrezzature sanitarie, fino all’organizzazione delle scuole e la gestione dei vaccini. Non c’è dubbio che la nomina sia dovuta alle fibrillazioni interne ...

