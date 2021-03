Coronavirus, Speranza: «Curva contagi in risalita, prossime settimane non facili» (Di lunedì 1 marzo 2021) Virus, settimane non facili attendono l'Italia. È quanto afferma il mninistro della Salute Roberto Speranza, che stamani ha fatto il punto della situazione. «Le prossime... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 marzo 2021) Virus,nonattendono l'Italia. È quanto afferma il mninistro della Salute Roberto, che stamani ha fatto il punto della situazione. «Le...

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, Speranza: «Curva contagi in risalita, prossime settimane non facili» - Gazzettino : Coronavirus, Speranza: «Curva contagi in risalita, prossime settimane non facili» - MjMajorana : Speranza: «La curva risale, prossimi giorni non facili. Serve coraggio per decisioni coerenti» - TV7Benevento : Coronavirus, Speranza: «Curva contagi in risalita, prossime settimane non facili»... - infoitsalute : Coronavirus, Speranza: “La curva sale, prossime settimane non facili”. Scuole chiuse in zona rossa -