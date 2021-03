Calendario Serie A calcio 2-4 marzo | orari partite | tv | streaming DAZN e Sky

(Di lunedì 1 marzo 2021) Si è appena concluso il turno 24 dellaA di2021, ma è già tempo di rigettarsi sulla giornata numero 25, che si disputerà da martedì 2 a giovedì 4. Due i match del primo giorno, con Lazio-Torino alle 18.30 e Juventus-Spezia alle 20.45, entrambe visibili su Sky SportA, mentre Sassuolo-Napoli delle 18.30 di mercoledì sarà visibile insu, ma anche in tv su1, canale 209 del decoder Sky Sport. Sull’emittente online anche Benevento-Verona, delle 20.45, così come Milan-Udinese, contemporaneamente a Atalanta-Crotone su Sky Sport 254, Fiorentina-Roma (Sky SportA), Genoa-Sampdoria (Sky Sport 253) e Cagliari-Bologna (Sky Sport 255). A chiudere il quadro sarà invece la sfida tra Parma e Inter, giovedì 4, su Sky ...

