Battiston: «Se non conteniamo il virus subito sarà peggio che a ottobre» (Di lunedì 1 marzo 2021) Roberto Battiston, professore di fisica all’Università di Trento che da mesi studia l’andamento dell’epidemia di coronavirus spiega a Repubblica che è il momento di correre ai ripari «Stiamo già usando tutti gli strumenti a disposizione: mascherine, distanziamento, vaccini, immunità di gregge di chi si è già ammalato. Però abbiamo di fronte le varianti, molto più aggressive del virus ordinario, che stanno diventando le forme più diffuse». Per le prossime 4 settimane i casi continueranno a crescere secondo Battiston nonostante le misure prese al momento il rischio di trovarsi in emergenza è reale «Se ritardiamo le azioni di contenimento ci fermeremo solo quando il sistema sanitario non reggerà più l’urto. Rischiamo di trovarci presto in una situazione molto peggiore di ottobre» Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Roberto, professore di fisica all’Università di Trento che da mesi studia l’andamento dell’epidemia di coronaspiega a Repubblica che è il momento di correre ai ripari «Stiamo già usando tutti gli strumenti a disposizione: mascherine, distanziamento, vaccini, immunità di gregge di chi si è già ammalato. Però abbiamo di fronte le varianti, molto più aggressive delordinario, che stanno diventando le forme più diffuse». Per le prossime 4 settimane i casi continueranno a crescere secondononostante le misure prese al momento il rischio di trovarsi in emergenza è reale «Se ritardiamo le azioni di contenimento ci fermeremo solo quando il sistema sanitario non reggerà più l’urto. Rischiamo di trovarci presto in una situazione moltore di» Il ...

