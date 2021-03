Barcellona, che caos: polizia in sede per lo scandalo “Barcagate” (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono in corso in questi minuti le perquisizioni al Camp Nou del Barcellona. Il tutto sarebbe legato alla questione Barcagate Secondo quanto riportato da “Cadena Ser“, al Barcellona sarebbe attualmente in corso una perquisizione al Camp Nou che coinvolge anche l’ex presidente Bartomeu. Il motivo della perquisizione riguarderebbe il “Barcagate”, uno scandalo circa la denuncia di cattiva amministrazione e corruzione legata alla gestione del social network contro alcuni calciatori. Le persone coinvolte attualmente sono l’ex presidente Bartomeu, oltre che per il CEO del Barcellona, Oscar Grau e per i legali del club blaugrana Román Gómez Ponti e Jaume Masferrer. Secondo sempre sempre la fonte Cadena Ser, inizialmente era prevista solo una perquisizione e non anche l’arresto degli ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono in corso in questi minuti le perquisizioni al Camp Nou del. Il tutto sarebbe legato alla questioneSecondo quanto riportato da “Cadena Ser“, alsarebbe attualmente in corso una perquisizione al Camp Nou che coinvolge anche l’ex presidente Bartomeu. Il motivo della perquisizione riguarderebbe il “”, unocirca la denuncia di cattiva amministrazione e corruzione legata alla gestione del social network contro alcuni calciatori. Le persone coinvolte attualmente sono l’ex presidente Bartomeu, oltre che per il CEO del, Oscar Grau e per i legali del club blaugrana Román Gómez Ponti e Jaume Masferrer. Secondo sempre sempre la fonte Cadena Ser, inizialmente era prevista solo una perquisizione e non anche l’arresto degli ...

Radio1Rai : ??#Barcagate L'ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato. Lo riporta l'emittente Cadena Se… - OfficialASRoma : ??? Il 26 febbraio di 19 anni fa battevamo per 3-0 (per la prima volta) il Barcellona ?? ?? Abbiamo raccolto cinque i… - stesco74 : RT @jacopo_iacoboni: Josep Bartomeu, ex presidente del Barcellona, è stato arrestato per aver assunto una società di web marketing per infa… - PaoloPuccioni : @azulejos80 Io invece contestava proprio la scelta tecnica e lo pensa ancora oggi. Il Mr aveva chiesto il Papu Gome… - Yoshimitzu98 : @gustatore @_enz29 Premetto che per me non è un top mondiale. Col Barcellona ha segnato. In ogni caso non è che se… -