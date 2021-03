Asl Torino annuncia: «Granata in isolamento fino alle 24 di domani» (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Torino ha commentato la questione del match con la Lazio, cercando di chiarire la situazione Il Dipartimento di Prevenzione della città di Torino ha inviato una comunicazione all’Ansa per chiarire la situazione in vista del match tra la Lazio e i Granata. «I giocatori positivi a Covid-19 del Torino hanno una ordinanza di isolamento domiciliare fino alle ore 24 di domani, per la presenza di variante inglese, altamente contagiosa. L’Asl non entra nelle modalità di svolgimento delle partite ma prende decisioni esclusivamente legate alla tutela della salute pubblica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Dipartimento di Prevenzione della Asl diha commentato la questione del match con la Lazio, cercando di chiarire la situazione Il Dipartimento di Prevenzione della città diha inviato una comunicazione all’Ansa per chiarire la situazione in vista del match tra la Lazio e i. «I giocatori positivi a Covid-19 delhanno una ordinanza didomiciliareore 24 di, per la presenza di variante inglese, altamente contagiosa. L’Asl non entra nelle modalità di svolgimento delle partite ma prende decisioni esclusivamente legate alla tutela della salute pubblica». Leggi su Calcionews24.com

