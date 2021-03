Asl di Torino: “Squadra ancora in quarantena, si va verso il rinvio con la Lazio” (Di lunedì 1 marzo 2021) L‘ASL di Torino ha pubblicato una nota dove spiega la situazione in casa granata, con la Squadra ancora in quarantena e che probabilmente non potrà scendere in campo contro la Lazio per la gara di mercoledì sera. “Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la Squadra è impossibile”. Così il direttore generale dell’Asl di Torino Carlo Picco, interpellato dall’ANSA sulla possibilità che domani il Torino affronti la Lazio all’Olimpico di Roma. Sul rinvio della partita si attende la decisione della Lega, che al momento sarebbe orientata a confermare la gara delle 18.30, spiega ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) L‘ASL diha pubblicato una nota dove spiega la situazione in casa granata, con laine che probabilmente non potrà scendere in campo contro laper la gara di mercoledì sera. “Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la, che scade domani a mezzanotte. Riunire laè impossibile”. Così il direttore generale dell’Asl diCarlo Picco, interpellato dall’ANSA sulla possibilità che domani ilaffronti laall’Olimpico di Roma. Suldella partita si attende la decisione della Lega, che al momento sarebbe orientata a confermare la gara delle 18.30, spiega ...

