Valerio Scanu vs i negazionisti Covid: “La gente non capisce” (Di domenica 28 febbraio 2021) Valerio Scanu è tra i personaggi noti che hanno vissuto l’emergenza Covid direttamente, il cantante ha infatti perso il padre a causa del virus e non è riuscito ancora oggi a elaborare il lutto in modo completo. L’artista è tornato a parlare di quello che prova dopo mesi di silenzio, è arrabbiato soprattutto nei confronti di chi ancora sostiene che non ci sia un’emergenza. All’’Adnkronos Valerio Scanu ha rivelato tutto il suo rancore verso coloro che negano l’esistenza del Coronavirus, non può accettare certe affermazioni visto che il padre stava bene, è stato ricoverato e non è più uscito vivo dall’ospedale: “Molte persone ancora non hanno ben capito. La domenica la gente sta ammucchiata al mare, non c’è logica in questo. C’è gente che è responsabile e che non lo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 febbraio 2021)è tra i personaggi noti che hanno vissuto l’emergenzadirettamente, il cantante ha infatti perso il padre a causa del virus e non è riuscito ancora oggi a elaborare il lutto in modo completo. L’artista è tornato a parlare di quello che prova dopo mesi di silenzio, è arrabbiato soprattutto nei confronti di chi ancora sostiene che non ci sia un’emergenza. All’’Adnkronosha rivelato tutto il suo rancore verso coloro che negano l’esistenza del Coronavirus, non può accettare certe affermazioni visto che il padre stava bene, è stato ricoverato e non è più uscito vivo dall’ospedale: “Molte persone ancora non hanno ben capito. La domenica lasta ammucchiata al mare, non c’è logica in questo. C’èche è responsabile e che non lo ...

