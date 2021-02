Vaccini, ad Antegnate e Chiuduno 2.500 dosi. Zona rossa a Valgoglio, via ai tamponi (Di domenica 28 febbraio 2021) Quasi 2.500 vaccinazioni. È stato un weekend intenso per gli operatori sanitari dell’Ats di Bergamo e delle Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest che sotto la guida di Regione Lombardia hanno avviato il battesimo di fuoco nei due hub di Antegnate e Chiuduno. Oltre alla già prevista campagna vaccinale per gli over 80, è stata avviata quella dei cittadini tra i 60 e i 79 anni residenti nei quindici comuni della Bergamasca, individuati per creare una cintura sanitaria e contrastare l’espansione del coronavirus nei territori limitrofi alla provincia di Brescia. La macchina organizzativa dei due hub individuati nel territorio bergamasco (al Centro Commerciale “Shopping Center” di Antegnate e al polo fieristico di Chiuduno) si è messa subito in moto e ha pianificato le somministrazioni nel fine settimana. “Entrambe i poli hanno ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 febbraio 2021) Quasi 2.500 vaccinazioni. È stato un weekend intenso per gli operatori sanitari dell’Ats di Bergamo e delle Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest che sotto la guida di Regione Lombardia hanno avviato il battesimo di fuoco nei due hub di. Oltre alla già prevista campagna vaccinale per gli over 80, è stata avviata quella dei cittadini tra i 60 e i 79 anni residenti nei quindici comuni della Bergamasca, individuati per creare una cintura sanitaria e contrastare l’espansione del coronavirus nei territori limitrofi alla provincia di Brescia. La macchina organizzativa dei due hub individuati nel territorio bergamasco (al Centro Commerciale “Shopping Center” die al polo fieristico di) si è messa subito in moto e ha pianificato le somministrazioni nel fine settimana. “Entrambe i poli hanno ...

