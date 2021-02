Serie A 24esima giornata il Crotone sprofonda con un piede e mezzo in serie B dopo la diciottesima sconfitta subita contro il Cagliari (Di domenica 28 febbraio 2021) Festeggiate nel peggiore dei modi le 100 partite in A dei Pitagorici. Mister Semplici e il Cagliari ancora imbattuti allo Scida in serie A e conquistano tre importantissimi punti in chiave salvezza Crotone 0 Cagliari 2 Marcatori: 56° Pavoletti, 59° Joao Pedro ( R ) Crotone (3-4-1-2): Cordaz, Magallan, Golemic, Luperto, Rispoli ( Reca), Molina (Eduardo), Vulic (Zanellato), Pereira, Ounas, Messias, Di Carmine ( Di Carmine). All. Stroppa Cagliari (3-4-1-2): Cragno, Ceppitelli, Godin, Rugani, Nandez, Marin, Naiggolan, Duncan (Deiola), Lykogiannis, Joao Pedro (Asamoah), Pavoletti (Simeone). All. Semplici Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna Assistenti: Tegoni, Fiorito Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto Var: Di Bello Avar: ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 febbraio 2021) Festeggiate nel peggiore dei modi le 100 partite in A dei Pitagorici. Mister Semplici e ilancora imbattuti allo Scida inA e conquistano tre importantissimi punti in chiave salvezza2 Marcatori: 56° Pavoletti, 59° Joao Pedro ( R )(3-4-1-2): Cordaz, Magallan, Golemic, Luperto, Rispoli ( Reca), Molina (Eduardo), Vulic (Zanellato), Pereira, Ounas, Messias, Di Carmine ( Di Carmine). All. Stroppa(3-4-1-2): Cragno, Ceppitelli, Godin, Rugani, Nandez, Marin, Naiggolan, Duncan (Deiola), Lykogiannis, Joao Pedro (Asamoah), Pavoletti (Simeone). All. Semplici Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna Assistenti: Tegoni, Fiorito Quarto giudice a bordo campo: Ivano Pezzuto Var: Di Bello Avar: ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 24esima Il Cagliari passa a Crotone, l'Udinese piega la Viola ...valido per la 24esima giornata di campionato i gol di Pavoletti al 56' e di Joao Pedro su rigore al 58'. In classifica il Cagliari sale a 18 punti, fermo a 12 il Crotone fanalino di coda in Serie A. ...

Romelu Lukaku straripante, l'Inter supera il Genoa e scappa via Altra prestazione maiuscola del bomber belga, grande protagonista nella vittoria per 3 - 0 del Biscione contro il Genoa al Meazza in una partita valida per la 24esima giornata di Serie A: l'ex ...

Calendario Serie A, le partite e gli orari della 24^ giornata

Atalanta corsara a Genova L'Atalanta è tornata alla vittoria e piegando 2-0 la Sampdoria nel lunch match della 24esima giornata di Serie A ha agganciato la Juventus, frenata sull'1-1 ieri sera a Verona, al terzo posto della ...

