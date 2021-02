Sanremo 2021, trovati positivi al CoronaVirus altri due volti (Di domenica 28 febbraio 2021) Martedì debutterà la nuova edizione del Festival di Sanremo e mai come quest’anno l’attenzione al rispetto delle norme è alta, dato che purtroppo il CoronaVirus sta continuando a circolare nel nostro paese. Dopo la notizia che il componente degli Extraliscio è risultato negativo al tampone molecolare, in queste ore è trapelata la conferma della positività di altri due volti di Sanremo: una ballerina del corpo di ballo Elodie e un tecnico di Radio Rai. I due, come tutti gli altri artisti, sono stati sottoposti al test rapido prima di mettere piede nel teatro Ariston ed è proprio in questa fase che è stata scoperta la loro positività al Covid-19. Ovviamente per entrambi è scattato l’isolamento domiciliare. Ad oggi sono quindi in totale sei le persone ... Leggi su biccy (Di domenica 28 febbraio 2021) Martedì debutterà la nuova edizione del Festival die mai come quest’anno l’attenzione al rispetto delle norme è alta, dato che purtroppo ilsta continuando a circolare nel nostro paese. Dopo la notizia che il componente degli Extraliscio è risultato negativo al tampone molecolare, in queste ore è trapelata la conferma dellatà diduedi: una ballerina del corpo di ballo Elodie e un tecnico di Radio Rai. I due, come tutti gliartisti, sono stati sottoposti al test rapido prima di mettere piede nel teatro Ariston ed è proprio in questa fase che è stata scoperta la lorotà al Covid-19. Ovviamente per entrambi è scattato l’isolamento domiciliare. Ad oggi sono quindi in totale sei le persone ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - SanremoRai : È disponibile “Canta Sanremo vol.2” il filtro Instagram per cantare 30 successi della storia sanremese… - StraNotizie : Sanremo 2021, trovati positivi al CoronaVirus altri due volti - infoitcultura : Sanremo 2021, Costanzo non ha dubbi: “Barbara Palombelli si farà valere” -