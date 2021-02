(Di domenica 28 febbraio 2021) Il processo breve sulla nullità del. Le aperture alle unioni civili. Il nuovo ruolo dei vescovi. Sono tante lemesse in piedi da. Alcuni eclatanti. Altre più dottrinali che non hanno avuto grande eco sulla stampa. E aperto il dibattito tra i tradizionalisti. Ledi. Il dibattito è aperto Una delle maggiori svolte impresse daBergoglio è la riforma della nullità matrimoniale nel diritto canonico. Le modifiche risalgono al 2015. Ma siccome gli effetti arrivano oggi, l’argomento è tornato attuale. Ilha posto accenti sulla necessità che le procedure siano sempre più “agili”. “Accessibili” e “gratuiti”. Bergoglio è considerato un rivoluzionario. E anche sul fronte del ...

SecolodItalia1 : Rivoluzione in Vaticano, papa Francesco prepara nuove riforme. E parte dal matrimonio - Pietro_Otto : RT @armidmar: --------MASSONE ----------- E' PRESIDENTE DI ITALIA SPA corporazione di fam: Savoia +rotschild+ vaticano il popolo e'… - armidmar : --------MASSONE ----------- E' PRESIDENTE DI ITALIA SPA corporazione di fam: Savoia +rotschild+ vaticano il p… - Piero42395724 : RT @armidmar: Da parecchio avevo detto che L'ITALIA E' UNA SPA- art.50 : DA LEGGERE RIPETUTAMENTE COMM 2 Italia e' 1 corporazione de… - armidmar : Da parecchio avevo detto che L'ITALIA E' UNA SPA- art.50 : DA LEGGERE RIPETUTAMENTE COMM 2 Italia e' 1 corpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Vaticano

Secolo d'Italia

Anche il ConcilioII dev'essere superato, in quanto esso, nel rapporto con le altre ... Marangoni inizia così laauspicata dal duo Lafont - Grillo , rallegrandosi del fatto che la ...Quale? "Bisognerà vedere come si orienteranno su Conte sia la Compagnia di Gesù che il, ... ma è un Paese che vive unapassiva e che non ha più la classe dirigente che uscì dalla ...La conversione “è una rivoluzione copernicana: bisogna decentrarsi da sé stessi e ricentrarsi su Cristo”, come avviene nel sistema tolemaico con la terra e il sole. Lo ha detto il card. Raniero Cantal ...Morti i presuli Giuseppe Zong Huaide, dedito alla preghiera e al servizio caritativo, e Andrea Han Jingtao che dopo 27 anni ai lavori forzati si impegnò in particolare nella formazione di preti ...