reid_jareau : RT @MilanNewsit: Pioli a Sky: 'Vittoria importante dopo due settimane particolari. I tre infortuni? Sembrano affaticamenti' - sportli26181512 : Pioli: 'Primo tempo eccezionale. Ibra, Rebic e Calhanoglu da valutare': Pioli: 'Primo tempo eccezionale. Ibra, Rebi… - Amine187659 : RT @Gazzetta_it: #Pioli dopo #RomaMilan: 'Primo tempo eccezionale. Ibra, Rebic e Calhanoglu da valutare' - Gazzetta_it : #Pioli dopo #RomaMilan: 'Primo tempo eccezionale. Ibra, Rebic e Calhanoglu da valutare' - R0SS0N3R1 : RT @MilanNewsit: Pioli a Sky: 'Vittoria importante dopo due settimane particolari. I tre infortuni? Sembrano affaticamenti' -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Primo

uno Stefanovisibilmente soddisfatto, quello che commenta all'Olimpico il 2 - 1 del Milan alla Roma . "Ho ... Abbiamo fatto untempo eccezionale in cui dovevamo concretizzare di più, è una ...Commenta perStefano, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport: 'Ho detto alla squadra che non possono essere due partite a farci perdere la consapevolezza di quello che abbiamo fatto. Abbiamo ...ROMA (ITALPRESS) – Il Milan sbanca l’Olimpico e si porta a meno 4 dall’Inter. Il big match della ventiquattresima giornata della Serie A termina 2-1 per i rossoneri; per la Roma di Fonseca c’è l’ennes ...“Due partite negative non possono toglierci le convinzioni di quanto fatto nell’ultimo anno. Il primo tempo è stato eccezionale e avremmo meritato qualche gol in più. È stata una vittoria importante e ...