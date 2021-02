Pagelle Roma-Milan 1-2, voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) Le Pagelle di Roma-Milan 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Succede di tutto all’Olimpico e la spuntano i rossoneri. Solito vantaggio su rigore con la solita trasformazione perfetta di Kessie, nella ripresa il pareggio di Kessie e poi il nuovo vantaggio ospite con Rebic. Di seguito i voti ai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Mancini 6, Cristante 6, Fazio 5 (17’ st Bruno Peres 6); Karsdorp 6.5, Villar 5.5 (25’ st El Shaarawy 6), Veretout 7 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 7; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Borja Mayoral 6 (34’ st Pedro sv). In panchina: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Pedro, Kumbulla, Pastore, Carles ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match della ventiquattresima giornata di. Succede di tutto all’Olimpico e la spuntano i rossoneri. Solito vantaggio su rigore con la solita trasformazione perfetta di Kessie, nella ripresa il pareggio di Kessie e poi il nuovo vantaggio ospite con Rebic. Di seguito iai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Mancini 6, Cristante 6, Fazio 5 (17’ st Bruno Peres 6); Karsdorp 6.5, Villar 5.5 (25’ st El Shaarawy 6), Veretout 7 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 7; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Borja Mayoral 6 (34’ st Pedro sv). In panchina: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Pedro, Kumbulla, Pastore, Carles ...

romanewseu : PAGELLE di #RomaMilan: Fazio impresentabile, Karsdorp torna indietro nel tempo. Veretout il migliore #ASRoma… - GoalItalia : Le pagelle di #RomaMilan: ?? Rebic delizioso ?? Tomori è un fulmine ?? Veretout faro ?? Fazio spaesato [@VittoRoto] - lalasan78 : Le pagelle di #RomaMilan 1-2: Vittoria importante in chiave #Champions - calciodangolo_ : ??? Il #Milan vince e rimane in lotta per lo scudetto. #Rebic e #Tomori top, #Fazio e #Mayoral flop: le pagelle di… - Angolo_Milan : ??? Il #Milan vince e rimane in lotta per lo scudetto. #Rebic e #Tomori top, #Fazio e #Mayoral flop: le pagelle di… -