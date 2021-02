Orsato: «Var a chiamata? Può essere un’idea» (Di domenica 28 febbraio 2021) La partecipazione di Daniele Orsato come ospite a Novantesimo minuto è sicuramente una svolta, per l’Associazione Italiana Arbitri. Una svolta nella comunicazione annunciata dal neo presidente Trentalange subito dopo la sua elezione. E la prima volta che un arbitro in attività parla in tv. Orsato ha confessato l’errore in Inter-Juventus di tre anni fa, che condizionò pesantemente la classifica sottraendo, di fatto, al Napoli, la possibilità di vincere lo scudetto. Ma ha parlato anche di altro. Innanzitutto ha commentato la sua presenza in tv, propiziata proprio da Trentalange. «Il presidente ha dato una grande occasione a tutti, sta a noi e a voi addetti ai lavori cogliere occasione e fare in modo che diventi una cosa usuale». Il direttore di gara ha parlato anche degli arbitri donna. «Le ragazze ormai sono a livello dei maschi. La francese Frappart ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) La partecipazione di Danielecome ospite a Novantesimo minuto è sicuramente una svolta, per l’Associazione Italiana Arbitri. Una svolta nella comunicazione annunciata dal neo presidente Trentalange subito dopo la sua elezione. E la prima volta che un arbitro in attività parla in tv.ha confessato l’errore in Inter-Juventus di tre anni fa, che condizionò pesantemente la classifica sottraendo, di fatto, al Napoli, la possibilità di vincere lo scudetto. Ma ha parlato anche di altro. Innanzitutto ha commentato la sua presenza in tv, propiziata proprio da Trentalange. «Il presidente ha dato una grande occasione a tutti, sta a noi e a voi addetti ai lavori cogliere occasione e fare in modo che diventi una cosa usuale». Il direttore di gara ha parlato anche degli arbitri donna. «Le ragazze ormai sono a livello dei maschi. La francese Frappart ...

