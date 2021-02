Massa | 91enne lascia il suo vaccino anti - Covid alla madre di un disabile | ' Prima voi'

(Di domenica 28 febbraio 2021) Atto di generosità nei confronti di unadi unda parte di un uomo di 91 anni che si è offerto di cedere la sua dose didonna in modo da proteggere anche il ...

La vicenda, riportata dalla Nazione, è successa ae segue l'appello lanciato nei giorni ... ' Vaccinate prima lei - ha detto il- E' una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ..., provincia diCarrara è successo che un anzianovorrebbe tanto cedere la sua dose alla mamma di un ragazzo disabile. Quello del nonno è un gesto di grande altruismo che ha ...Atto di generosità nei confronti di una madre di un disabile da parte di un uomo di 91 anni che si è offerto di cedere la sua dose di vaccino anti-Covid alla donna in modo da ...Ha 91 anni e il cuore generoso. Al punto da offrire il suo vaccino alla madre di un disabile. L'uomo ha offerto la sua dose di vaccino anti-Covid alla donna in modo da proteggere anche il figlio. La v ...