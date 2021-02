M5s, vertice a Roma: indiscrezioni, l'ultima pagliacciata grillina per giustificare la "dittatura" Grillo-Conte (Di domenica 28 febbraio 2021) Si decide del futuro del M5s e anche del ruolo di Giuseppe Conte all'interno del Movimento, in fase di disgregazione. E' iniziato alle 11.30 di questa il ristrettissimo vertice dei big pentastellati con il fondatore e Garante Beppe Grillo, un conclave che si sarebbe dovuto tenere a Marina di Bibbona nella villa di Grillo e che invece è stato convocato a Roma, all'hotel Forum, quello scelto normalmente da Grillo quando "cala" nella capitale. Presenti al vertice anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, il capo politico reggente Vito Crimi, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede e Roberto Fraccaro. Secondo le anticipazioni, Grillo spingerà per la leadership di Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Si decide del futuro del M5s e anche del ruolo di Giuseppeall'interno del Movimento, in fase di disgregazione. E' iniziato alle 11.30 di questa il ristrettissimodei big pentastellati con il fondatore e Garante Beppe, un conclave che si sarebbe dovuto tenere a Marina di Bibbona nella villa die che invece è stato convocato a, all'hotel Forum, quello scelto normalmente daquando "cala" nella capitale. Presenti alanche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, il capo politico reggente Vito Crimi, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede e Roberto Fraccaro. Secondo le anticipazioni,spingerà per la leadership di Giuseppe ...

fattoquotidiano : Il vertice per convincere Giuseppe Conte a prendersi il M5S si terrà oggi, come previsto [di @lucadecarolis] - Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - Corriere : M5S, il vertice su Conte leader. La scelta sarà votata su Rousseau - GennaroIannotti : RT @riotta: Vertice #M5s @beppe_grillo @GiuseppeConteIT tema come trasformare il movimento dal Vaffa all'europeismo liberale e come tenere… - infoitinterno : Il vertice in gran segreto sul futuro del M5s: faccia a faccia tra i big e Grillo. C’è anche Conte -