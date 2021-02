LIVE – Vibonese-Catania 1-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare il successo per tenersi distanti dalla zona retrocessione; gli etnei, dal canto loro, arrivano da due pareggi consecutivi ed hanno bisogno di tornare a gioire per proseguire la rincorsa alle prime posizioni. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 28 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Marson; Bachini, Redolfi, Sciacca, Ciotti; Tumbarello, Ambro, Laaribi; Berardi, ...

... Casertana 33 Virtus Francavilla 30 Viterbese 29 Turris 28 Monopoli 27, Paganese 23 Potenza 21 Bisceglie 20 Cavese 16La sfida valida per il campionato di Serie C Girone C potrà essere seguita in diretta tv e instreaming. L'incontroCatania si giocherà, come detto, oggi domenica 28 febbraio 2021 alle ...“Questa partita, se fatta bene, può darci lo slancio in vista del derby, però, in questo momento dobbiamo pensare solo a Vibo” ...La diretta live di Vibonese-Catania, match valevole per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte ed un pareggio ...