La Roma cade all’Olimpico | il Milan passa 1-2

(Di lunedì 1 marzo 2021)– Dopo la vittoria di giovedì contro il Braga e ilggio agli ottavi di finale di Europa League, laospitaildi Pioli, seconda forza del campionato ma reduce da due sconfitte consecutive. Out Dzeko per via di una lesione muscolare, in difesa spazio a Cristante e Fazio con Mancini, per il resto formazione tipo con Mayoral ariete centrale. Due goal annullati alNel giro di dieci minuti scarsi i rossoneri segnano due volte, prima con Tomori su azione d’angolo, poi con Ibrahimovic a porta vuota servito da Rebic, ma in entrambi i casi le reti vengono annullate per offside. Traversa ospite Alla metà esatta della prima frazione di gioco, ancora da calcio d’angolo, ilva a un passo dal vantaggio: dalla bandierina Calhanoglu ...

Al 79' laprotesta: sempre l armeno ruba palla a Theo Hernandez ein area ma per Guida non rigore. A ruota Pedro e Mkhitaryan non riescono a battere Donnarumma: il Milan si lascia alle ...Il Milan vince e tiene aperto il campionato. La, per l'ennesima volta, contro una big. All'Olimpico passano i rossoneri con Kessie dal dischetto e Rebic. Inutile per Fonseca il momentaneo pari di Veretout . Per la squadra di Pioli ...Al 79' la Roma protesta: sempre l'armeno ruba palla a Theo Hernandez e cade in area ma per Guida non è rigore. A ruota Pedro e Mkhitaryan non riescono a battere Donnarumma: il Milan si lascia alle ...ROMA (ITALPRESS) – Il Milan sbanca l’Olimpico e si porta a meno 4 dall’Inter. Il big match della ventiquattresima giornata della Serie A termina 2-1 per i rossoneri; per la Roma di Fonseca c’è l’ennes ...