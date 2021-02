Il Papa: “Digiunare da pettegolezzi e maldicenze”. Appello per le studentesse rapite in Nigeria (Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’ultimo Angelus di febbraio, prima del viaggio in Iraq, Francesco condanna il «vile rapimento» di 317 ragazze nel nord est del Paese africano. Un pensiero a chi soffre di malattie rare: «Vicini soprattutto ai bambini» Leggi su lastampa (Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’ultimo Angelus di febbraio, prima del viaggio in Iraq, Francesco condanna il «vile rapimento» di 317 ragazze nel nord est del Paese africano. Un pensiero a chi soffre di malattie rare: «Vicini soprattutto ai bambini»

ottovanz : RT @vatican_it: Il Papa: “Digiunare da pettegolezzi e maldicenze”. Appello per le studentesse rapite in Nigeria - DonScaroni : RT @vatican_it: Il Papa: “Digiunare da pettegolezzi e maldicenze”. Appello per le studentesse rapite in Nigeria - MariagladysVc : RT @vatican_it: Il Papa: “Digiunare da pettegolezzi e maldicenze”. Appello per le studentesse rapite in Nigeria - LDistratta : Il Papa durante l'angelus: ' imparate a digiunare dal pettegolezzo'. We Francy, vorrei dirti che io conosco gente… - tommaso_paparo : RT @vatican_it: Il Papa: “Digiunare da pettegolezzi e maldicenze”. Appello per le studentesse rapite in Nigeria -